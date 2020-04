Pizzaioli contro De Luca, Salvini li sostiene: “Consenta le consegne a domicilio"

È in atto una vera e propria battaglia delle associazioni di categoria dei pizzaioli in Campania, contrari al provvedimento del governatore Vincenzo De Luca di vietare le consegne a domicilio in virtù dell'allerta coronavirus. È intervenuto sul tema anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che ospite di Rete4 ha dichiarato: "Ricevo diversi appelli da parte di ristoratori e pizzaioli campani. Solo lì è stata vietata la consegna a domicilio, credo che ci debba essere un ripensamento". Nel pomeriggio dovrebbe esserci la consueta conferenza stampa di De Luca, che probabilmente risponderà sul tema.