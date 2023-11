Plebiscito per Mazzarri: il 72% degli utenti di TN è d’accordo con la scelta di ADL

Sembrava tutto pronto per l'annuncio di Igor Tudor, ma ieri è arrivato l'ennesimo ribaltone firmato Aurelio De Laurentiis.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava tutto pronto per l'annuncio di Igor Tudor, ma ieri è arrivato l'ennesimo ribaltone firmato Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli alla fine ha scelto di puntare su Walter Mazzarri, dieci anni dopo la sua ultima esperienza in azzurro, come successore di Rudi Garcia. Una decisione che trova concordi anche gli utenti di Tuttonapoli: il 72% dei votanti si è infatti detto favorevole al Mazzarri 2.0. (Qui per votare)