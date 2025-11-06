Politano riposa? Gazzetta: "E' un po' stanco, possibile novità col Bologna"

Oggi alle 17:30Notizie
di Fabio Tarantino

Matteo Politano potrebbe riposare domenica col Bologna, almeno dall'inizio. Il giocatore di Conte, secondo La Gazzetta dello Sport, non è al top, è un po' stanco, e dunque domenica al Dall'Ara potrebbe esserci Neres a destra al suo posto. 