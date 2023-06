Polonia-Germania, le formazioni ufficiali: Bereszynski e Zielinski titolari

La Germania non è impegnata nelle gare di qualificazione per Euro 2024 perché sarà la nazione ospitante della manifestazione.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Germania non è impegnata nelle gare di qualificazione per Euro 2024 perché sarà la nazione ospitante della manifestazione. I tedeschi, quindi, si stanno preparando alla rassegna europea con una serie di amichevoli, l'ultima delle quali questa sera contro la Polonia in trasferta. Di seguito le formazioni ufficiali.

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Bednarek, Kedziora; Blaszczykowski, Kaminski, Zielinski, D. Szymanski; S. Szymanski; Lewandowski. CT. Fernando Santos



GERMANIA (3-4-2-1): Ter Stegen; Thiaw, Rudiger, Kehrer; Hoffman, Can, Kimmich, Henrichs; Wirtz, Musiala; Havertz. CT. Flick