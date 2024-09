Porta blindata e tanti gol nei recuperi, Napoli a caccia della vetta col Monza: i precedenti

Fa rumore la quantità di reti segnate dal Napoli nei recuperi. E la porta azzurra...

Dopo il ko esterno all'esordio in campionato a Verona, il Napoli si è ripreso benissimo totalizzando 10 punti nelle successive quattro giornate e mettendo insieme quattro risultati utili di fila (tre vittorie e un pari per l'appunto). La squadra allenata da Antonio Conte in casa ha due vittorie su due gare, quindi un percorso perfetto per il momento. Il Monza è una delle due squadre di A, al pari del Cagliari, a non aver ancora vinto un match. In trasferta però i brianzoli sono imbattuti con due pareggi portati a casa su due gare.

Assoluto equilibrio. E' quello che c'è tra Napoli e Monza in Campania nelle gare giocate in campionato tra A e B. Due vittorie per parte e tre pareggi a fare da contorno al tutto. Per la Serie A si sono giocate due partite al Maradona e in queste due gare è venuta fuori una netta vittoria degli azzurri (4-0) e uno 0-0 lo scorso campionato.

Per tre volte in cinque partite la porta del Napoli non è rimasta inviolata e i partenopei non hanno subito reti. Solo la Juventus in questo senso ha fatto meglio perché può vantare la bellezza di sei clean sheet e zero gol subiti. Fa scalpore la quantità di reti che il Napoli è già riuscito a segnare nei minuti di recupero delle partite: ben cinque tra primi e secondi tempi. Due di questi in una sola partita, quella col Parma, ribaltata proprio nei minuti finali grazie a Lukaku (92') e Anguissa (96').

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

2 vittorie Napoli

3 pareggi

2 vittorie Monza

13 gol fatti Napoli

6 gol fatti Monza

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1961/1962 Serie B Napoli vs Monza 0-0, 13° giornata

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2023/2024 Serie A Napoli vs Monza 0-0, 18° giornata