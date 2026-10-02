Ultim'ora Vergara titolare con la Francia? Sky: "Mancini pensa al tridente napoletano"

Per la sfida di Nations League in programma questa sera a Parigi contro la Francia, il commissario tecnico Mancini scioglierà gli ultimi dubbi soltanto dopo la rifinitura pre-partita. Restano da valutare le condizioni di Kean, mentre in attacco potrebbe esserci l'esordio di Vergara sulla fascia destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. A centrocampo Tonali dovrebbe partire dal primo minuto, se sarà giudicato pienamente recuperato, insieme a Barella e a uno tra Fagioli e Frattesi. Lo riporta Sky Sport.

Francia-Italia, gli ultimi ballottaggi

In difesa, invece, Kayode parte favorito su Di Lorenzo, mentre Scalvini è in vantaggio su Mancini. Il Ct prenderà dunque le decisioni definitive dopo l'ultima seduta di allenamento, con diversi ballottaggi ancora aperti in vista della sfida di Parigi. Le probabili formazioni restano quindi legate alle ultime valutazioni dello staff tecnico e alle condizioni fisiche dei giocatori.