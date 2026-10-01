La Germania di Klopp si riscatta: 2-0 in Serbia, Milinkovic-Savic resta in panchina

La Germania di Klopp trova la prima vittoria in Nations League superando 2-0 la Serbia. Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic resta in panchina

La Germania di Jürgen Klopp riscatta la sconfitta contro la Grecia e conquista il primo successo in Nations League, imponendosi 2-0 in Serbia nella terza giornata del Gruppo 2 di Lega A. I tedeschi dominano la partita e sbloccano il risultato al 39’ con Bischof, bravo a ribadire in rete dopo il palo colpito da Wirtz. Nella ripresa arriva anche il raddoppio, firmato al 61’ dallo stesso giocatore del Liverpool, che chiude definitivamente i conti.

Serbia-Germania, Milinkovic-Savic resta in panchina

Nessuno spazio invece per Vanja Milinkovic-Savic, rimasto in panchina per tutta la sfida. Il portiere del Napoli non è stato inserito nell’undici titolare della Serbia e ha assistito dalla panchina alla vittoria della Germania, che conquista così i primi tre punti del proprio percorso in Nations League.