Ultim'ora Francia-Italia, Vergara verso una maglia da titolare: la scelte di Mancini

Antonio Vergara potrebbe partire dal primo minuto contro la Francia e debuttare con la Nazionale: Mancini pensa a lui come ala destra.

Antonio Vergara verso una maglia da titolare contro la Francia. Il talento del Napoli potrebbe partire dal primo minuto allo Stade de France, nel match in programma domani, venerdì 2 ottobre, alle 20:45, e fare così il suo debutto con l’Italia. Roberto Mancini - riferisce Sky - pensa di schierarlo nel ruolo di ala destra, completando il tridente offensivo con i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, già titolari nella vittoria contro la Turchia.

Francia-Italia, le scelte di Mancini: conferme e novità

Mancini dovrebbe confermare Kayode, reduce dal gol contro la Turchia. In difesa spazio ancora a Bastoni, con Scalvini e Calafiori a completare la linea. A centrocampo torna Barella, che aveva saltato l’ultima sfida, mentre Fagioli è favorito su Frattesi. La novità principale resta dunque Vergara, pronto a vivere la sua prima partita con la maglia della Nazionale e a giocarsi una chance importante dall’inizio contro la Francia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, F.P.Esposito, S.Esposito