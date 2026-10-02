Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Francia-Italia, in campo anche il Belgio

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Francia-Italia, in campo anche il BelgioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

È il giorno di Francia-Italia. La Nations League è ancora protagonista della programmazione calcistica televisiva con la sfida in programma alle 20:45 allo Stade de France. Gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano la Nazionale di Zinedine Zidane in un confronto di grande interesse internazionale. Di seguito la programmazione in tv.

Nations League, in campo anche il Belgio di De Bruyne

Oltre a Francia-Italia, spazio anche al Belgio di Kevin De Bruyne, impegnato nella giornata di Nations League. Una serata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio internazionale.

VENERDÌ 2 OTTOBRE

12.30 Juventus-Cremonese (Amichevole) - JUVENTUS.COM e APP JUVENTUS

18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Francia-Italia (Nations League) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Belgio-Turchia (Nations League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW