Portogallo, i convocati per Lituania e Lussemburgo: c'è Mario Rui con CR7

Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha diramato la lista dei convocati in vista delle due sfide contro Lituania e Lussemburgo, gara valide per la qualificazione a Euro 2020. Undici punti nel gruppo B, i lusitani non possono raggiungere l'Ucraina prima (19 punti) e devono difendersi dalla Serbia, che ha una sola lunghezza in meno. Assenti gli infortunati Gonçalo Guedes, Rafa, João Félix, William Carvalho e André Gomes. Presente, invece, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Tra i giocatori che militano in Serie A anche il 'napoletano' Mario Rui. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Difensori - Ricardo Pereira (Leicester), Nelson Semedo (Barcellona), Jose Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Reuben Dias (Benfica), Reuben Semedo (Olympiakos), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mario Rui (Napoli) .

Centrocampisti - Danilo Pereira (FC Porto), Ruben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Lokomotiv), João Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (PSV) e Daniel Podence (Olympiakos).

Attaccanti - André Silva e Gonçalo Patience (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Éder (Lokomotiv) e Diogo Jota (Wolverhampton).