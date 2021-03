Positività nella Nigeria: un compagno di Osimhen con il Covid

Attimi di ansia in casa Nigeria. Un calciatore, Alex Iwobi, è risultato positivo al Covid-19 e non ha potuto prendere parte alla sfida delle 17 contro il Benin. Osimhen, suo compagno di squadra, è regolarmente in campo. Ovvio che anche il Napoli in questo momento speri che non ci siano conseguenze per il proprio centravanti. Ricordiamo che non dovrebbero però esserci problemi dato che Osimhen ha avuto il Covid a inizio anno e dunque secondo quanto dicono i virologi dovrebbero agire ancora gli anticorpi.