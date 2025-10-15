Pranzo insieme e sala video: oggi rientrano gli ultimi nazionali! Buone notizie per Buongiorno

Il Napoli continua la preparazione in vista del ritorno in campo, previsto per sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Torino. Le notizie su Alessandro Buongiorno sono incoraggianti, stando a quanto raccontano i colleghi di Sky Sport: la sensazione è che il difensore possa tornare a disposizione proprio per la sfida contro i granata. Una buona notizia per una difesa ancora in emergenza, dove ogni scelta va ponderata con attenzione, soprattutto considerando il ritmo serrato delle prossime settimane, con una partita ogni tre giorni.

Nel pomeriggio è previsto un nuovo allenamento al Training Center di Castel Volturno, utile anche ad Antonio Conte per riabbracciare gli ultimi giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Per il tecnico, tra l'altro, quella di sabato sarà la sua cinquantesima panchina in azzurro, un piccolo traguardo personale. Intanto la squadra ha pranzato a Castel Volturno e successivamente ha svolto una sessione in sala video, il modo migliore per riprendere il lavoro con metodo dopo la sosta.