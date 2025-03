Premier League: pari Everton con assist di Lindstrom, ancora ko l'Ipswich di Cajuste

Entrambi titolari in questa giornata gli azzurri in prestito in Premier League. Per Jesper Lindstrom 63 minuti in campo conditi dall'assist - suo primo contributo al gol in Inghilterra - del momentaneo vantaggio, ha poi pareggiato 1-1 l'Everton; altra sconfitta invece per l'Ipswich Town di Jens Cajuste, che ha collezionato 84 minuti. Dunque i Toffees navigano in acque tranquille al 14esimo posto, mentre l'Ipswich terzultimo vede la zona salvezza a -6, se riuscisse nell'impresa scatterebbe l'obbligo di riscatto al Napoli per Cajuste.

