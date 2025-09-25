Video Premiere di "Ag4in": show di Nino D'Angelo all'uscita dal cinema

Si è conclusa al Cinema Metropolitan la proiezione in anteprima di "Ag4in", il film che celebra il quarto scudetto del Napoli. All’evento hanno preso parte dirigenti, staff e calciatori, accolti dall’entusiasmo dei tifosi che hanno affollato via Chiaia per vivere da vicino un momento di festa. La premiere si è trasformata in una vera e propria celebrazione collettiva, con applausi e cori che hanno accompagnato l’uscita dei protagonisti dalla sala e diversi ospiti.

Tra questi, tra i più attesi c’era anche Nino D’Angelo, icona della musica napoletana, che non ha voluto mancare all’appuntamento. Il cantante ha salutato calorosamente i sostenitori presenti e si è concesso a scatti e foto ricordo, contribuendo a rendere la serata ancora più speciale. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.