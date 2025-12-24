Verso la Cremonese: non solo infortuni, Conte deve valutare 2 giocatori

Napoli in campo questa mattina, poi si navigherà a vista nonostante le festività. Non ci si può fermare dato che il calendario corre verso i prossimi appuntamenti. E molto presto, per l'allenatore del Napoli, arriverà anche il momento delle scelte. Potrebbe esserci qualche cambio di formazione per la partita contro la Cremonese, oppure no, anche perché - in fondo - squadra che vince non si cambia e la prova di lunedì è stata esaltante.

Il Napoli sta bene, gioca divertendosi e lo fa grazie a giocatori ispirati, Neres su tutti, ma anche gli altri. Conte rifletterà tra indisponibili e le condizioni dei reduci dalle fatiche della Supercoppa. Da valutare anche Beukema e Olivera, reduci da problemini fisici a Riyadh. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Lo scrive il Corriere dello Sport.