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Primavera, a Cercola arriva il Genoa: ecco i convocati di Rocco

Primavera, a Cercola arriva il Genoa: ecco i convocati di Rocco
Oggi alle 08:50Notizie
di Daniele Rodia

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Genoa per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11 e potrete seguirlo su TuttoNapoli.net con ampio pre-partita e diretta minuto per minuto della gara.

Ecco i convocati del tecnico Rocco:

BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA;  DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.