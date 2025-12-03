Primo cambio per il Napoli: entra McTominay, Elmas avanza nel tridente
Il Napoli opera la prima sostituizione al 60': esce Giuseppe Ambrosino, al suo posto entra Scott McTominay. Lo scozzese va a prendre la posizione di mediano accanto a Vergara, Elmas si sposta a sinistra nel tridente.
