Priorità all'ordine pubblico: definita un'organizzazione capillare in caso di Scudetto

Il Casms non ha potuto fare altro che accogliere la richiesta formalizzata dalla Prefettura. Napoli-Salernitana si giocherà domenica

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Il Casms non ha potuto fare altro che accogliere la richiesta formalizzata dalla Prefettura. Napoli-Salernitana si giocherà domenica, come annunciato dal Prefetto Palomba e dal sindaco Manfredi ieri in conferenza stampa, e la Lega Calcio (che ancora non ha ufficializzato lo slittamento) s'è adeguata pur non avendo slot televisivi liberi con quello delle 15 ma anche con effetti a catena perché Udinese-Napoli (inizialmente fissata a martedì) dovrebbe slittare a giovedì alle 20.45. Troppo complesso e dispendioso sul piano della sicurezza - ed in particolare del numero di agenti - organizzare un eventuale festa Scudetto su due giorni e con lo spostamento a domenica le istituzioni concordano sulla razionalizzazione dello sforzo.

Non c'era altra soluzione

L'ordine pubblico ha chiaramente la priorità su ogni altro discorso: "È un periodo particolarmente complesso per Napoli, con una serie di manifestazioni nella zona dello stadio (Basket Napoli ma soprattutto il Comicon, ndr). Ci sono necessità legate a eventuali sovrapposizioni, misure e viabilità e così abbiamo proposto di valutare l’eventuale differimento della partita. Non c’è solo l’ordine pubblico: le ordinanze del prefetto possono arrivare anche per necessità pubbliche. L’orario invece è di competenza della Lega", le parole del prefetto Palomba per la soddisfazione di ADL in collegamento: "Sono estremamente soddisfatto del prevenire piuttosto che curare. Nel passato non sono mai state fatte queste riunioni per non lasciare al caso gli accadimenti. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. La città è diventata matura e faccio un applauso per la crescita di Napoli".

La città in attesa

La previsione è di un fiume di persone per le strade di Napoli che vive già il sold-out a livello turistico. Non a caso - per evitare di congestionare ulteriormente il centro e le piazze principali - è stato annunciato anche un dispositivo per una maxi-area pedonale dalle ore 12 di domenica alle 4 di mattina del giorno dopo con divieto d’accesso per auto e motorini con ben 91 varchi di controllo. Ovviamente domenica è previsto anche uno sforzo straordinario per i servizi: verranno prolungate le linee della metropolitana e i trasporti su ferro fino a mezzanotte con presidio delle stazioni. Anche l’Asl Napoli 1 ha già programmato ed annunciato un piano straordinario per i presidi di pronto soccorso oltre ovviamente alle forze dell'ordine che verranno integrate da Roma e saranno schierare anche a tutela del patrimonio culturale individuato dalla sovrintendenza. Un'organizzazione capillare pronta ad attivarsi qualora dovessero incastrarsi i risultati delle due partite.