Pro Vercelli, a segno l'azzurrino Vergara: è al secondo gol stagionale in Serie C

TuttoNapoli.net

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 del Napoli in prestito alla Pro Vercelli è andato in rete nel match vinto dai piemontesi 3-2 contro il Vicenza. E' stato proprio l'azzurrino a sbloccare la sfida valida per l'11ª giornata del Girone A di Serie C al 25', con un semplice tocco sotto porta. E' la seconda rete stagionale per Vergara nel campionato di Serie C.