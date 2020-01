Probabile formazione Sky: Demme debutta dal 1'. Tre dubbi per Gattuso

Quale formazione per il match di domani con la Lazio? Secondo Sky Sport Gennaro Gattuso ci sta riflettendo e deve ancora sciogliere le riserve. I ballottaggi sarebbero tre. Il primo riguarda il portiere, dove Ospina è ancora in vantaggio su Meret per le parole pronunciate dal tecnico. In difesa la stessa linea vista proprio con la Lazio. In mediana esordio dal primo minuto per Demme, con lui Zielinski e uno tra Fabian e Allan. In attacco Lozano è in vantaggio nel ballottaggio con Callejon. Ecco la probabile formazione proposta dall'emittente satellirare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan/Fabian, Demme, Zielinski. Lozano, Milik, Insigne