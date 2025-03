Prima pagina Processo morte Maradona, il CdS non mostra foto: "Quello non è il nostro Diego"

"Juve, torna Agnelli?". Si apre con questa domanda la prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Stanno prendendo corpo due ipotesi clamorose riguardo al club bianconero, con il rientro nel board dell'ex presidente o l'ingresso di quest'ultimo a capo di un fondo. Andrea Agnelli ha lasciato la presidenza della Juve alla fine del 2022, dopo il caso plusvalenze. Non arrivano conferme né smentite da Torino: ogni eventuale decisione spetterebbe alla holding Exor.

"Ma quello non è il nostro Diego" scrive in prima il direttore Ivan Zazzaroni in basso parlando del processo per la morte di Maradona e citando la foto che è stata mostrata dal pm in aula.