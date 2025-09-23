Focus Prove di Coppa d'Africa senza Anguissa: com'è andata la prima idea di Conte

vedi letture

Il Napoli perderà a metà stagione per diverse settimane Frank Zambo Anguissa, impegnato con il suo Camerun in Coppa d'Africa. Dal 21 dicembre al 18 gennaio: queste le date a cui aggiungere la partenza anticipata e il tempo necessario per il ritorno. Il rischio è di vederlo rientrare molto tardi dato che la sua nazionale è tra le favorite come sempre per la vittoria finale o comunque una delle principali indiziate ad arrivare fino in fondo. Anche per questo motivo il club lavorava sul mercato per l'arrivo di un altro centrocampista. Almeno fino al ko di Lukaku. Da quel momento in poi il Napoli ha avuto come unico obiettivo quello di chiudere per Hojlund dello United, super-affare da 50 milioni complessivi che però ha impedito al ds Manna di procedere con le ultime due operazioni previste, ovvero il vice-Anguissa e l'esterno a destra (Juanlu da tempo era il favorito).

Contro il Pisa per la prima volta Anguissa ha rifiatato ed è partito dalla panchina. Al suo posto è entrato Elmas appena ritornato dopo l'esperienza al Lipsia e i sei mesi in prestito al Torino. I due sono diversi per caratteristiche ma Elmas per un'ora ha ricoperto proprio il ruolo di Anguissa. Con quali risultati? Nel complesso una buona prova, certo altre caratteristiche. Il macedone ci ha provato, ha anche segnato una rete poi annullata per fuorigioco in partenza di Hojlund, si è fatto trovare spesso pronto in area o nei pressi dell'area avversaria ma ha anche commesso qualche errore. Più mezzala d'inserimento che costruttore. Esperimento al momento rimandato, anche le pagelle dei quotidiani lo confermano. Come il 5 de La Gazzetta dello Sport.