Focus Conte strategico: il vero motivo per cui ha detto quelle cose sul mercato

Poker di vittorie, +2 sulla Juve: mini-fuga del Napoli dopo quattro partite. Conte la vince con i cambi, le alternative, la profondità della rosa. Perché segna Gilmour, perché segna Lucca, perché va in gol Spinazzola che a inizio anno per molti poteva addirittura partire. In estate si era parlato spesso dell'importanza del mercato non solo per nuovi titolari ma soprattutto per alternative valide. In vista dei tanti impegni, servirà l'aiuto e il contributo di tutti. Conte conosce bene i suoi giocatori e sa come utilizzarli, anche se dopo la partita ha frenato sul concetto di super mercato e ha fatto riferimento ad altre cifre, ad altri valori per considerarlo tale.

L'allenatore del Napoli a tal proposito ieri ha detto: “Sento parlare tanto di grande mercato ma il nostro non é stato così, abbiamo messo tanti giocatori, molti devono crescere ancora tanto ma non c’è molto tempo a sufficienza, Lucca sta lavorando tanto e bisogna predicare calma”. Parole che qualcuno ha accolto con stupore ma che servono soprattutto ad alleggerire la pressione in un momento in cui tutti vedono il Napoli favorito mentre la squadra vince le ultime due di campionato soffrendo nel finale. "Va detto che sono nove i nuovi, vale a dire mezza squadra. Siccome dobbiamo fare un'annata con quattro competizioni significa che c'è da giocare, tenere botta, fare esperienza durante le partite e non solo in allenamento. Perciò dico che il secondo anno è il più complesso", aveva aggiunto.