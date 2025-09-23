Open VAR, Mazzoleni al VAR: "Prima c'è la mano", Rocchi: "Non punibile"

A Open VAR su DAZN ecco cosa si sono detti l'arbitro Crezzini con la sala Var (sestina bocciata dalle moviole dei giornali) in occasione del primo episodio dubbio nel corso di Napoli-Pisa, quello relativo al fallo di De Bruyne su Leris. L'arbitro Crezzini pochi secondi dopo lo sviluppo dell'azione, in riferimento al tocco di mano del giocatore del Pisa, Leris, che poi viene atterrato da Kdb, dice: "Braccio era appoggiato in terra, niente, niente".

A quel punto avviene il dialogo VAR-AVAR Mazzoleni-Giua: "Guardiamolo, guarda prima il fallo di mano. E' fallo di mano. Il problema è che non fischia. Per me sì. Controlliamo l'app. Puoi fermare il gioco. Dobbiamo fargli vedere il fallo di mano di prima. Partiamo dal rigore però gli facciamo vedere il fallo di mano nell'app. Valerio ti consiglio una OFR per un possibile calcio di rigore ma prima c'è un fallo di mano dell'attaccante. Ti faccio vedere l'app, controlla il pallone con la mano".

Arbitro: "Ok". L'arbitro va al monitor e poi con l'annuncio Var per la prima volta al Maradona spiega a tutto lo stadio che Leris tocca la palla con la mano e quindi si riprende con punizione per il Napoli e successiva ovazione del Maradona.

Il designatore Gianluca Rocchi ha commentato così l'episodio: "De Bruyne-Leris e braccio in appoggio? Non è punibile, si fanno ingannare un po' dallo slow motion, usano la camera sbagliata, sembra un controllo per Mazzoleni e Giua ma in dinamica è fortuita e causale e non può essere punita in attacco o difesa. E' punibile se avesse segnato subito il Pisa. Era punibile lo step on foot ed è corretta la procedura, ma non la valutazione".

Ma gli episodi nel corso della partita sono stati tanti, come il rigore fischiato al Pisa nel secondo tempo per tocco di mano di Beukema.

A Open Var non viene mandato l'audio dell'arbitro e della sala Var, interviene solo Rocchi che commenta così l'episodio: "Beukema fallo di mano? Braccio in posizione non naturale, aperto, è vero che c'è una deviazione ma non impattante per non renderlo punibile. Decisione dell'arbitro corretta e se l'arbitro decide in maniera giusta rende più facile la vita di chi sta davanti al monitor".