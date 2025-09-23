Lucca meglio di Kean: è l'unico nato dal 2000 ad aver fatto almeno 20 gol in A

Lorenzo Lucca si è sbloccato contro il Pisa. Primo gol in maglia azzurra per lui. Come si legge su Tmw, c'è un dato che viene fuori dalla gara contro il Pisa: Lorenzo Lucca è infatti l’unico giocatore italiano nato dal 2000 in avanti ad aver realizzato più di 20 reti (21) considerando le ultime tre stagioni in Serie A. Lo insegue Moise Kean, che con la Fiorentina nel 2024-25 ha firmato 19 gol, ma che in questo 2025-26 non si è ancora sbloccato con la maglia viola.

A Dazn Conte aveva così parlato del centravanti ex Udinese: "Sono contento perché il ragazzo sta lavorando tanto, ma viene da un'altra realtà. Ha bisogno di abituarsi e sentire il livello. Anche l'allenamento è importante perché ti alleni con giocatori di alto livello. Serve pazienza. Quando poi sento dire 'mercato importante', io dico importante a livello numerico perché se fai la media su nove acquisti, anche se spendi 150 milioni, sono 15-20 milioni a calciatore. I calciatori importanti hanno un costo diverso, da 50-60-70 milioni. E' un'altra cosa. Il discorso di Lucca vale per tutti gli altri che sono arrivati quest'anno da realtà diversa. Lucca ha voglia di lavorare e imparare, starà a me e allo staff cercare di implementare la loro conoscenza calcistica. Ma serve tempo perché se pensate che abbiamo preso dei calciatori pronti per giocare la Champions e tutto... io dico che abbiamo preso dei giocatori che hanno bisogno di tempo e il tempo non c'è, per cui prendiamo dei rischi. Lucca lavora tanto, abbiamo preso Hojlund che è giovane e che comunque al Manchester United non giocava, questa è la realtà".