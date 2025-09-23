Ufficiale Coppa Italia, Cagliari-Frosinone con in palio il Napoli agli ottavi: le formazioni

Turnover e diversi cambi per Cagliari e Frosinone nella sfida di questo pomeriggio, ore 17:00, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Partita importante perché la vincente affronterà il Napoli agli ottavi di finale. Pisacane punta su Kilicsoy in avanti affiancato da Borrelli e con Gaetano alle loro spalle. In mezzo al campo ci sono Rog e Cavuoti con Mazzitelli, mentre in difesa Ze Pedro affianca Luperto davanti a Ciocci che sostituisce Caprile fra i pali. Le scelte ufficiali dei due allenatori:

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Idrissi; Cavuoti, Mazzitelli, Rog; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy. A disposizione: Caprile, Sarno, Palestra, Adopo, Deiola, Rodriguez, Prati, Felici, Di Pardo, Belotti, Liteta, Pavoletti, Franke, Grandu, Esposito. Allenatore Pisacane

Frosinone (4-2-3-1): Pisseri; J. Oyono, Cittadini, J. Gelli, Bracaglia; Chichella, Ndow; Kvernadze, Grosso, Masciangelo; Vergani. A disposizione: Lolic, Palmisani, Calvani, Koutsoupias, Calò, Obleac, Raychev, Cichero, Colley, Toci, Dixon. Allenatore Alvini