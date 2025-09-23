Open VAR, rigore Beukema senza audio VAR, Rocchi: "Giusto, deviazione non impatta"

vedi letture

A Open VAR su DAZN si analizzano gli episodi più controversi della settimana. Ampio spazio al primo episodio dubbio nel corso di Napoli-Pisa, quello relativo al fallo di De Bruyne su Leris, poi solo una precisazione sul tocco di mano di Beukema che ha portato al rigore mentre non è stato mostrato il contatto su Hojlund in area di rigore che era apparso netto.

A Open Var non viene mandato l'audio dell'arbitro e della sala Var dell'episodio di Beukema e, come detto, interviene solo il designatore Gianluca Rocchi che commenta così l'episodio: "Beukema fallo di mano? Braccio in posizione non naturale, aperto, è vero che c'è una deviazione ma non impattante per non renderlo punibile. Decisione dell'arbitro corretta e se l'arbitro decide in maniera giusta rende più facile la vita di chi sta davanti al monitor".