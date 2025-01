PSG, a Kvara l'onere di far dimenticare Mbappé: erediterà il suo numero di maglia

Khvicha Kvaratskhelia arriva a Parigi in serata secondo le ultime indiscrezioni. Come annunciato da diversi giorni, Paris Saint-Germain e Napoli hanno raggiunto l'accordo per la cessione dell'esterno georgiano. Un'operazione stimata intorno ai 70 milioni di euro. Atteso questa sera nella capitale, Kvara dovrebbe sostenere venerdì le visite mediche, prima di essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del PSG.

Il quotidiano Le Parisien oggi fa sapere che l'ormai ex esterno offensivo azzurro ha già scelto il suo numero di maglia. Prenderà il numero 7, rimasto vacante dopo partenza di Kylian Mbappé al Real Madrid la scorsa estate. A Kvara, dunque, l'onere di far dimenticare la stella della nazionale francese.