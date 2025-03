Psg senza avversari, Kvara può diventare campione già oggi: tutte le combinazioni

vedi letture

Il Paris Saint-Germain è a un passo dalla conquista del tredicesimo titolo di campione di Francia. Dopo una stagione dominata in Ligue 1, la squadra di Luis Enrique potrebbe laurearsi matematicamente campione già oggi, con ben otto giornate d’anticipo.

Attualmente in testa alla classifica con 19 punti di vantaggio sull'Olympique de Marseille, il PSG attende solo l’allineamento di alcuni risultati per poter festeggiare. Affinché il titolo venga assegnato nelle prossime ore, sarà necessario che l’OM perda contro lo Stade de Reims e che il derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza termini in parità.

Con le tre sfide in programma oggi, il club parigino potrebbe quindi vedere il suo dominio in Francia ufficialmente confermato già in serata. L'attesa è alle stelle, con i tifosi pronti a celebrare l’ennesimo trionfo nazionale.

PSG CAMPIONE OGGI SE...

- Vince a Saint-Étienne

- Il Marsiglia perde a Reims

- Monaco-Nizza finisce in parità