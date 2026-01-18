Psicodramma per il Marocco! Il Senegal vince la Coppa d'Africa ai supplementari
Finale di Coppa d’Africa al limite dell’incredibile a Rabat tra Senegal e Marocco, trasformata in un vero psicodramma. Brahim Díaz fallisce un rigore che scatena il caos, con il ct del Senegal vicino a ritirare la squadra prima di essere fermato anche da Mané. Un penalty a tempo scaduto, battuto a cucchiaio, porta la sfida ai tempi supplementari.
Proprio nell’extra-time arriva la svolta decisiva: Pape Gueye segna un gol straordinario da fuori area in avvio di primo supplementare. Il Marocco reagisce con orgoglio e colpisce anche una traversa, ma non riesce a pareggiare. Il Senegal conquista così la Coppa d’Africa per la seconda volta consecutiva, al termine di una finale destinata a restare nella storia.
