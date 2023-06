Qual. Euro 2024, vincono la Norvegia di Ostigard e la Slovacchia di Lobotka: i risultati

Terminate le partite di qualificazione agli Europei del 2024 iniziate alle 20:45, con l'eccezione di Scozia-Georgia interrotta per circa un'ora e mezza.

Terminate le partite di qualificazione agli Europei del 2024 iniziate alle 20:45, con l'eccezione di Scozia-Georgia interrotta per circa un'ora e mezza a causa della forte pioggia caduta su Glasgow e poi ripresa. Vince il Belgio nel segno di capitan Lukaku, autore di una doppietta, il Portogallo viene lanciato in Islanda dal gol di Ronaldo alla sua 200esima. A sorpresa la Polonia viene rimontata dalla Moldavia (aveva aperto le danze lo juventino Milik), così come la Bosnia è battuta in casa da Lussemburgo. Festa italiana nell'Albania che vince nelle Isole Far Oer, a segno sia Bajrami del Sassuolo che Asllani dell'Inter, altre tracce di Serie A nella vittoria della Norvegia con rete del romanista Solbakken. Oltre ai polacchi Zielinski (in campo per l'intero match) e Bereszinski (dal 64'), gli altri azzurri a giocare sono stati: Lobotka (per 89'), Ostigard (l'intera gara), oltre a Kvaratskhelia ancora in campo con la Georgia.

Austria - Svezia 2-0

81' e 89' Baumgartner

Bosnia - Lussemburgo 0-2

4' Borges Sanches; 74' Sinani

Bulgaria - Serbia 1-1

47' Despodov (B); 97' Lazovic (S)

Estonia - Belgio 0-3

37' e 40' Lukaku; 90' Bakayoko

Far Oer - Albania 1-3

20' Bajrami (A); 45'+1' Faero (F); 51' Asllani (A); 92' Muci

Islanda - Portogallo 0-1

91' Ronaldo

Liechtenstein - Slovacchia 0-1

45'+1' Vavro

Moldavia - Polonia 3-2

12' Milik (P); 34' Lewandowski (P); 48' e 79' Nicolaescu (M); 85' Baboglo (M)

Norvegia - Cipro 3-1

12' Solbakken (N); 56' rig. e 60' Haaland (N); 93' Kastanos (C)

Scozia - Georgia (interrotta e ripresa)

Ungheria - Lituania 2-0

32' Varga; 83' Sallai