Qual. Mondiali, la Serbia (priva di Milinkovic) passa in Lettonia: ancora decisivo Vlahovic
La Serbia batte la Lettonia 1-0 nella gara valida per il Gruppo K di qualificazioni ai prossimi Mondiali giocata a Riga. Decisivo il gol dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, alla terza rete nelle prime tre uscite stagionali. (2 in campionato contro e Parma e Genoa). Con questa vittoria la Serbia si porta al secondo posto alle spalle dell'Inghilterra.
Ricordiamo che era assente tra le fila serbe il portiere titolare Milinkovic-Savic. Il nuovo estremo difensore del Napoli aveva chiesto al ct serbo, Dragan Stojkovic, di non essere convocato per le sfide di settembre di qualificazioni ai Mondiali perchè aveva bisogno di tempo per adattarsi al suo nuovo club.
Gruppo K
Inghilterra 9
Serbia 7
Albania 5
Lettonia 4
Andorra 0
