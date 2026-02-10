Foto "Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace?", volantino Curva A

vedi letture

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia. Intanto spunta sugli spalti un volantino firmato dalla Curva A in riferimento di torti arbitrali avuti dalla squadra di Antonio Conte, alle trasferte vietate ai residenti in Campania e calciomercato bloccato dalla nuova normativa che ha impedito al club di De Laurentiis di operare al meglio a gennaio.

Di seguito il testo del volantino: "Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace? Come mai nulla si sente? Addirittura non parla nemmeno il presidente?!"