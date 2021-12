Quanta sfortuna per il Napoli: nessuno colpisce più legni in tutta Europa

In casa Napoli ci si sta mettendo anche la sfortuna, e non è soltanto quella legata ai tanti infortuni occorsi agli azzurri. Anche il dato sui legni colpiti in questa stagione la dice lunga sul momento: 13 in totale. In Europa soltanto il Saint-Etienne ne colpisce tanti (13, per l'appunto), partenopei e francesi sono in cima a questa speciale classifica sui pali colpiti considerando i migliori cinque campionati europei.