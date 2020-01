Quel fenomeno di Meret ha perso il posto da titolare

Alex Meret sta ancora aspettando di riscattare l'errore con l'Inter. Da quel momento ha perso il posto da titolare. Una coincidenza oppure no, dato che nel mezzo c'è stato anche un problemino fisico, ora superato, ma da allora il portiere del Napoli è scivolato dietro Ospina nelle gerarchie per la porta. Gattuso gli preferisce il colombiano perché più bravo coi piedi, lo ha ribadito più volte nel corso delle ultime interviste. Lazio, Perugia, Fiorentina, Lazio e, forse, Juventus. I quotidiani rivelano che domenica toccherà ancora all'ex Arsenal, dunque si tratterebbe della quinta panchina consecutiva per Meret, tra i migliori di questa stagione, un portiere di grande valore che era lanciatissimo verso gli Europei. La scelta di Gattuso, che va rispettata, sorprende. Non per il valore di Ospina, portiere esperto e affidabile, quanto per la gestione dello stesso Meret, un investimento della società che improvvisamente si ritrova in panchina da quasi un mese. Tornerà anche il suo momento? Probabile, possibile. Staremo a vedere. Se lo augura anche la società. Per ora Ospina è diventato un intoccabile di Gattuso.