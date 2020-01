CdS sulla formazione anti-Juve: "Confermato Ospina, ancora panchina per Lozano"

Sicuri assenti Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens, spera di recuperare Allan. Il brasiliano vuole esserci contro la Juventus, al momento è ancora in dubbio, sarà corsa contro il tempo sperando di ricevere notizie positive nei prossimi giorni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le mosse di formazione in vista della Juve: Ospina sarà confermato tra i pali, Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale, a centrocampo tutto dipende dal brasiliano, in attacco tridente solito. Con Gattuso sono tornati i titolarissimi.