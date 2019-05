Radio Marte - Venerdì vertice di mercato ADL, Ancelotti, Giuntoli

Venerdì vertice di mercato in casa Napoli per definire le strategie per il mercato che sta entrando nel vivo. A riverlarlo è Raffaele Auriemma, che parla così ai microfoni di Radio Marte per la trasmissione Si Gonfia La Rete: "A Capri dove Ancelotti e De Laurentiis saranno in barca – ci sarà un vertice di mercato, venerdì prossimo, con gli stessi De Laurentiis e Ancelotti, Giuntoli e lo staff di calciomercato del Napoli. Sarà l’occasione propizia per continuare a ragionare sulle vicende del mercato del Napoli”.