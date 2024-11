Rafa Marin vince con la Spagna Under 21: 73' per il difensore azzurro

Rafa Marin di scena con la nazionale Under 21 spagnola. Il difensore del Napoli impegnato nell'incontro amichevole Spagna-Danimarca Under 21 terminato col successo iberico per 2-1. Rafa Marin ha giocato titolare, sostituito al 73' da Marc Pubill.