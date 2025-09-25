Ufficiale Rapuano arbitrerà nel 5° turno in Serie B dopo le polemiche di Verona-Juve

Come anticipato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi, Antonio Rapuano, direttore di gara finito al centro delle polemiche a seguito degli errori commessi nel corso di Hellas Verona-Juventus dello scorso turno di Serie A, è stato 'spostato' per il weekend in arrivo in cadetteria.

Il fischietto di Rimini è stato, infatti, designato in qualità di quarto ufficiale per il match del 'Partenio - Lombardi' fra Avellino e Virtus Entella.

La gara in questione è stata affidata al Sig. Perri, con Mokhtar-Ricci come tandem di assistenti di linea. Camplone e Rutella, invece, ricopriranno i ruoli di VAR e AVAR. Mazzoleni, Var di Napoli-Pisa, non figura nemmeno nelle designazioni di B.