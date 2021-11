Report da Castel Volturno - Allenamento post Mosca: le ultime su Anguissa, Fabian e Insigne

Allenamento mattutino per gli azzurri dopo la gara con lo Spartak Mosca e in vista della partita contro la Lazio: "Il gruppo si è diviso in due parti.

Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico mentre il gruppo ha svolto attivazione, lavoro di potenza aerobica e lavoro tecnico tattico. Anguissa ha svolto terapie. Fabian personalizzato in palestra. Insigne personalizzato in palestra e campo".