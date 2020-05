Resta o va via? Esterni offensivi: l'addio di Josè, ma il sostituto è già in casa?

E' il reparto che probabilmente vedrà più partenze, ma anche il più complesso da analizzare. Andrà via un pilastro di questi anni come Josè Callejon, ma anche Younes ed Ounas e si valuteranno eventuali offerte per Hirving Lozano, poco considerato da Gattuso ma che difficilmente partirà dopo un anno visto l'enorme costo del cartellino ancora da ammortizzare. A gennaio è già arrivato Matteo Politano, su cui il tecnico punta tanto pur avendo caratteristiche diverse dallo spagnolo, ma nonostante una casella libera a destra i nomi trattati sul mercato sono prevalentemente esterni sinistri da piede invertito. Non è da escludere a quel punto che Lozano possa essere un'alternativa a destra e il vero obiettivo sia un competitor di Insigne. Non un compito semplice per chi arriverà (sono caldi i nomi di Everton e Boga) considerando che per Gattuso il capitano è intoccabile.

Percentuali partenza

Callejon 90%

Younes 90%

Ounas 90%

Lozano 50%

Insigne 10%

Politano 0%