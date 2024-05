Retroscena Kiss Kiss: "Oriali ha già sentito tre calciatori del NapolI"

Lucio Pengue, giornalista da Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Lucio Pengue, giornalista da Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Mi sembra che Antonio Conte voglia a tutti i costi allenare in Italia e Napoli è l’unica strada possibile. Napoli non è una seconda scelta per lui. Oriali? Ha già telefonato Di Lorenzo, Meret e Raspadori. Ci auguriamo che Oriali sia presente nello staff di Conte perchè sarebbe una figura importante. Osimhen? C’è il Chelsea con cui il Napoli potrebbe parlare anche di Lukaku, ma non c’è solo il Chelsea, piace molto anche all’Arsenal”.