Tifosi contro Allegri! Il Napoli celebra De Bruyne sui social, ma arrivano 6mila commenti sul tecnico

Tifosi contro Allegri! Il Napoli celebra De Bruyne sui social, ma arrivano 6mila commenti sul tecnico
Oggi alle 15:42Notizie
di Pierpaolo Matrone
Nel giro di qualche minuto, il post è stato preso d'assalto dai sostenitori partenopei. Non per applaudire KDB.

Prosegue la campagna anti-Massimiliano Allegri da parte di una corposa fetta della tifoseria del Napoli. La maggioranza dei supporters azzurri è schierata contro l'arrivo di Max sulla panchina del Maradona e arriva un'ulteriore testimonianza dagli account social della società azzurra.

Napoli preso d'assalto sui social

Il Napoli, infatti, ha pubblicato un post per celebrare Kevin De Bruyne su Instagram. Nel giro di qualche minuto, il post è stato preso d'assalto dai sostenitori partenopei. Circa seimila commenti. Non per applaudire KDB, ma per pregare il club di non chiudere l'operazione Allegri.