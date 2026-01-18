Ufficiale
Ripresa immediata a Castel Volturno: seduta mattutina in vista di Copenhagen, il report del club
All'indomani della vittoria contro il Sassuolo e In vista della sfida di Champions League Copenhagen-Napoli, match della settima giornata della Phase League, in programma allo Stadio Parken la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno.
Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Dopo la vittoria contro il Sassuolo, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di Champions, martedi allo stadio Parken al cospetto del Copenhagen. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica".
