Ritorno al passato ma niente Napoli, Tmw: Insigne torna al Pescara! Contratto di 6 mesi

vedi letture

Lorenzo Insigne, attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS al Toronto, non tornerà ad indossare la maglia azzurra. Per l'ex capitano del Napoli si concretizza un altro ritorno a distanza di 14 anni: il Pescara si appresta a perfezionare il romantico ritorno in biancazzurro di "Lorenzo Il Magnifico". Quello che sembrava soltanto un sogno di fine mercato si sta trasformando in una splendida realtà per il Delfino d'Abruzzo.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha trovato l'accordo con Insigne e il trasferimento si appresta ad essere adesso formalizzato e concluso. L'ex azzurro, accostato anche a Napoli e Lazio nelle ultime settimane, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione e ripartirà dunque nel suo percorso dal campionato di Serie B.

Per Insigne si era parlato di altre possibilità per un ritorno in Italia, tra la Lazio dovrebbe avrebbe ritrovato Sarri e il suo Napoli, la squadra in cui è cresciuto e si è affermato. Soprattutto la prima ipotesi, per diverse settimane, appariva come la più probabile per il fantasista classe '91 ma è stato lo stesso Sarri a dire no e a far presente pubblicamente che le priorità dei biancocelesti fossero altre. Un'altra voce lo collegava a un possibile trasferimento nel Parma, una pista che però non si è mai scaldata per davvero. Il suo futuro sarà quindi in Serie B, in una piazza che conosce bene come quella di Pescara.