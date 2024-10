Rrahmani scala la classifica all time: oggi aggancia Higuain e punta alla Top 80

Amir Rrahmani con la sua continuità sta scalando la classifica all time azzurra. Il difensore azzurro quest'oggi contro il Lecce può toccare quota 146 presenze con la maglia del Napoli, agganciando Higuain e Celestini ed entrando così nella Top 90 all time. Poi nel mirino finiranno le 152 gare di Orlandini e le 153 di Carnevali per attaccare la Top 80 chiusa da Jorginho (160).