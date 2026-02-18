Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Milan-Como e proseguono i play-off di Champions
In questo mercoledì 18 febbraio si gioca il recupero di campionato tra Milan e Como e proseguono i play-off di Champions League: alle 21 c’è la sfida tra Bodo/Glimt-Inter. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO
18.45 Qarabag-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.00 Levante-Villarreal (Liga) - DAZN
20.30 Catania-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Milan-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Aberdeen-Motherwell (Coppa di Scozia) - COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Bodo/Glimt-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Bruges-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Wolverhampton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Arsenal-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+
23.00 O'Higgins-Bahia (Copa Libertadores) - COMO TV
