Sampdoria, lavoro tecnico e tattico in vista del Napoli: due blucerchiati a parte

La Sampdoria continua a prepararsi in vista della sfida contro il Napoli in programma per domenica alle 15. Di seguito il report dell'allenamento odierno: "Mattinata di sole ventilata a Bogliasco, dopo la Sampdoria continua a preparare l’operazione-Napoli. In vista della gara di domenica pomeriggio, Claudio Ranieri e il suo staff hanno pianificato un allenamento aperto da un’esercitazione tecnica, a cui hanno fatto seguito tre partite a tema tattico.

In due a parte: Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa hanno effettuato delle sedute individuali programmate di recupero agonistico. Domani, venerdì, si replica: è in agenda un ulteriore mattutino".