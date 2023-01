Scarpa d'Oro, Haaland fa il vuoto: Osimhen fuori dal podio

Erling Haaland viaggia spedito verso la vittoria della sua prima Scarpa d'Oro.

Erling Haaland viaggia spedito verso la vittoria della sua prima Scarpa d'Oro. Il norvegese, con la tripletta realizzata al Wolverhampton, è a quota 25 reti in 19 presenze. Curioso come al secondo posto vi sia un altro norvegese, Amahl Pellegrino, capocannoniere dell'ultima Eliteserien con 25 reti. Risultato per lui definitivo, essendo il torneo norvegese terminato a novembre. Fuori dal podio Osimhen, curiosa la presenza di Raumonds Krollis, fresco acquisto dello Spezia e recente capocannoniere del campionato lettone. Questa la Top 10: