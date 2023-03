Scarpa d'Oro, Osimhen ancora secondo ma Mbappé si avvicina: la classifica

Un solo gol nelle ultime tre partite per Erling Haaland, che resta saldamente in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro.

Alle sue spalle si blocca anche Victor Osimhen, mentre Kylian Mbappé raggiunge Harry Kane in quarta posizione. Salgono ancora Enner Valencia e Wissam ben Yedder, segna anche Lautaro Martinez.